تعليق جديد لـ الخارجية الأمريكية على أزمة السد الإثيوبي



وأضاف أن لديهم خبراء يبحثون الأضرار التي يمكن أن تتعرض لها دولتي المصب بشأن السد الإثيوبي، مشيرا إلى أن الوقت مازال متاحا لعودة الأطراف الثلاث لبدء حوار تفاوضي بخصوص أزمة سد الإثيوبي، معلقا: "لا نتخيل أي حرب جديدة في إفريقيا".



وأشار " وربيريغ "، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن كل الدول مستعدة لتقديم المساعدات للأطراف الثلاث للتوصل لحل للازمة، معلقا: "الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة ومستعدة لتقديم الدعم الفني والسياسي للدول الثلاث".