ريال مدريد يخطط لضم نجم سامبدوريا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني اقتحم سباق الأندية المهتمة بالتعاقد مع ميكيل دامسجارد نجم سامبدوريا الإيطالي ومنتخب الدنمارك أثناء بطولة يورو 2020 الحالية بعد الآداء المميز الذي قدمه طوال البطولة.

ولفتت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن دامسجارد لعب دورًا محوريًا في بلوغ المنتخب الدنماركي الدور قبل النهائي وذلك بعد أن سجل هدفًا في مشوار المنتخب وصنع هدفين آخرين بالإضافة إلى تسجيله هدف آخر في الدور قبل النهائي في مرمى إنجلترا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني معجب كثيرًا بنجم خط وسط الدنمارك البالغ من العمر 21 عامًا ويرى أنه سيكون إضافة قوية على المستوى الهجومي وصناعة اللعب في حال التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن تقارير صحفية إيطالية أنه إذا تقدم ريال مدريد بعرض يتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون يورو فإنه يستطيع التعاقد مع نجم سامبدوريا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه من المنتظر أن يتحرك مسئولو ريال مدريد بشكل رسمي ويستهلوا مفاوضاتهم مع نظرائهم في سامبدوريا الإيطالي من أجل التعاقد مع النجم الدنماركي.