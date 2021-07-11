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هند صبري توجه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر لهذا السبب (فيديو)

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجهت الفنانة هند صبري، رسالة شكر لمصر وشعبها وللرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلل فيديو شاركته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وقالت هند صبري في الفيديو أنها ممتنة لمصر،لمساندتها الشعب التونسي حيث أرسلت مستلزمات طبية للشعب التونسي، في ظل أزمة انتشار كورونا، وتابعت: "أشكر الشعب المصري أشكر الحكومة المصرية،أشكر القيادة المصرية، وأنا عايشة بقالي كتير في مصر، تونس تمر بجائحة وإن شاء الله تمر على خير".

وكانت آخر أعمالها الفنية دورها الرائع في مسلسل حلاوة الدنيا الذي شاركها فيه البطولة الفنان ظافر العابدين والنجمة الراحلة رجاء الجداوي، أما آخر أفلامها فكان فيلم الفيل الأزرق 2، والكنز 2".

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