مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث "تروسيكل" بالإسماعيلية

لقي مسن مصرعه، مساء اليوم الأحد، بينما أصيب أخرين بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكسور، وذلك جراء انقلاب مركبة " التروسيكل التي كانوا يستقلونها على طريق "الإسماعيلية ـ الزقازيق" الزراعي بمنطقة البعالوة دائرة مركز التل الكبير.



كان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث أنقلاب مركبة " تروسيكل " علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي أمام قرية البعالوة دائرة مركز التل الكبير، مما أسفر عن مصرع المدعو، حسني غريب خليفه 52 عامًا، وإصابة المدعو إبراهيم جمال محمد 35 عامًا، ومحمود حسين محمود 33 عامًا.



وانتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتم نقل المصابين الي قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج للازم، بينما تم التحفظ علي جثة المتوفي في ثلاجة مستشفي القصاصين.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.

