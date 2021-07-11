موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

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موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي
الأحد 11/يوليو/2021 - 09:30 م
محمد الصو
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أعطى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لإدارة ناديه لرحيل ثنائي الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووافق موسيماني على خروج كل من مروان محسن والكونغولي والتر بواليا ثنائي الفريق، عن ملعب التتش لمدة موسم على سبيل الإعارة، من أجل استعادة مستواهم الفني.
وكان نادي الجونة، طالب بالحصول على توقيع مروان محسن لمدة موسم على سبيل الإعارة، خاصةً أنه أصبح خارج حسابات الجهاز الفني.
فيما تلقى بواليا عدد من العروض الخليجية وتحديدًا من الدوري الكويتي، للتوقيع معه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
وابتعد مروان محسن وبواليا عن قيادة هجوم الفريق، بالفترة الأخيرة وأصبحوا بدلاء في ظل تألق محمد شريف وصلاح محسن، بسبب تراجع مستواهم الفني وعدم قدرتهم على استغلال كل الفرص المتاحة لهم.
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