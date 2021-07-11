موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

أعطى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لإدارة ناديه لرحيل ثنائي الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووافق موسيماني على خروج كل من مروان محسن والكونغولي والتر بواليا ثنائي الفريق، عن ملعب التتش لمدة موسم على سبيل الإعارة، من أجل استعادة مستواهم الفني.





وكان نادي الجونة، طالب بالحصول على توقيع مروان محسن لمدة موسم على سبيل الإعارة، خاصةً أنه أصبح خارج حسابات الجهاز الفني.





فيما تلقى بواليا عدد من العروض الخليجية وتحديدًا من الدوري الكويتي، للتوقيع معه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.





وابتعد مروان محسن وبواليا عن قيادة هجوم الفريق، بالفترة الأخيرة وأصبحوا بدلاء في ظل تألق محمد شريف وصلاح محسن، بسبب تراجع مستواهم الفني وعدم قدرتهم على استغلال كل الفرص المتاحة لهم.



