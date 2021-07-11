بسمة وهبة: الثانوية العامة أمن قومي.. والشائعات هدفها الاحتقان

استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، الشائعات والأكاذيب التي روجها البعض عن أسئلة الثانوية العامة، قائلة: "الناس بتشتم في الوزارة واهل الشر بيشتغلوا وينفخوا في النار".



وأشارت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إلى أن الشائعات التي روجها البعض عن أسئلة الثانوية العامة ليس لها أساس من الصحة، والوزارة خرجت ونفت ذلك تمامًا.



وواصلت:"هذه الشائعات هدفها خلق الاحتقان، وصفحات أهل الشر أكتر مكان انتشرت من خلاله هذه الشائعات.. وهؤلاء لا يريدون الهدوء لهذه البلد، وعلينا الحديث في الحقائق وليس الشائعات".



وأوضحت أن ملف الثانوية العامة ملف أمن قومي، وهذا يستوجب مواجهة الشائعات ودعم عملية تطوير التعليم.