تصدير 7 آلاف طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش البحري

أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحري،مشيرة إلى أنه تم استقبال سفينة لبنانية قادمة من ميناء دمياط ; لشحن 4 آلاف طن ملح إلى لبنان ،وسفينة تنزانية قادمة من ميناء الإسكندرية; لشحن 3 آلاف طن ملح إلى لبنان .





وأضافت المنطقة الاقتصادية، أنه بوصول وشحن هاتين السفينتين، فقد سجل الميناء دخول 17 سفينة من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية; ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 71 ألف طن.





وعلى صعيد متصل ، ذكر البيان أنه جرى تداول 20 سفينة حاويات و بضائع عامة بموانئ بورسعيد، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات، وغادرته سفينتان، وتتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول 4 سفن .





وأشار إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات، وغادرته سفينتا حاويات و بضائع عامة ، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات و بضائع عامة ،ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات و بضائع عامة ، ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ ; لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات الشحن على الأرصفة.