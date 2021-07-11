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تصدير 7 آلاف طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش البحري

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:48 م
ميناء العريش
ميناء العريش
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أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحري،مشيرة إلى أنه تم استقبال سفينة لبنانية قادمة من ميناء دمياط ; لشحن 4 آلاف طن ملح إلى لبنان ،وسفينة تنزانية قادمة من ميناء الإسكندرية; لشحن 3 آلاف طن ملح إلى لبنان .

وأضافت المنطقة الاقتصادية، أنه بوصول وشحن هاتين السفينتين، فقد سجل الميناء دخول 17 سفينة من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية; ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 71 ألف طن.

وعلى صعيد متصل ، ذكر البيان أنه جرى تداول 20 سفينة حاويات و بضائع عامة بموانئ بورسعيد، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات، وغادرته سفينتان، وتتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول 4 سفن .

وأشار إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات، وغادرته سفينتا حاويات و بضائع عامة ، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات و بضائع عامة ،ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات و بضائع عامة ، ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ ; لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات الشحن على الأرصفة.

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