استشاري أبحاث بواشنطن يفجر مفاجأة حول خطورة سلالة "دلتا"

أكد الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن، أن إصابات الحاصلين على لقاحات ضد فيروس كورونا على مستوى العالم بالسلالة الجديدة "دلتا" بسيطة أو متوسطة وليست شديدة، كما أن نسبة بسيطة جدًا من المتلقحين هم من تدهورات حالاتهم الصحية واحتاجوا لمستشفيات.



وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في بعض الدول لن يكون هناك ضغط على الأنظمة الصحية بسبب تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، إذ أن الأيام والأشهر المقبلة سيكون نتيجة درجات التحمل للتلقيح بالنسبة لتعرضهم للسلالة الجديدة من الفيروس.



وأوضح أن سلالة "دلتا" هي في الأصل السلالة الهندية، مشيرًا إلى أنها تسببت في أهوال وأعداد كبير من الإصابات والوفيات في الهند على شهور ماضية، إلا أن السلالة انتشرت في كل العالم في بريطانيا وأمريكا، لذلك هي السلالة الاكثر انتشارًا في العالم.

