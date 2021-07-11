Advertisements

هل يمكن أن تدعم أمريكا حل غير دبلوماسي لأزمة السد الإثيوبي؟.. والخارجية ترد

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب سامويل وربيريغ، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، على غمكانية دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمصر والسودان إذا قررا اتباع حل غير دبلوماسي لحل أزمة السد الإثيوبي، قائلا: "لا أري استباق الأمر.. وأمريكا ترى أن هناك فرصة لحل دبلوماسي لهذه الأزمة".

وأشار " وربيريغ "، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الاطراف الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا العودة إلى طاولة المفاوضات، معلقا: "الاطراف الثلاث لديهم الإمكانية لتحقيق ذلك بمساعدة الاتحاد الأفريقي".

ولفت المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إلى أنهم سيبقوا متواصلين مع الأطراف الثلاث وعلى استعداد لتقديم المساعدة"، منوها بأن سد النهضة يعتبر قضية سياسية وفنية وتقنية، مضيفا: "أمريكا ترى أن مصر والسودان وإثيوبيا يعتمدون على مياه نهر النيل ولا يمكن اعتبار نهر يمر في دولة أنه ملكا لها".

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان هام من موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة نهائي إفريقيا

منذ ربع ساعة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 23 ساعة

ريال مدريد يخطط لضم نجم سامبدوريا

منذ ساعة الا ربع

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إنجلترا تحسم الشوط الأول أمام إيطاليا بهدف وتقترب من التتويج بكأس أمم أوروبا

منذ ثلث ساعة

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 9 ساعات

عبد الحفيظ يعلق على فوز الأهلي العريض أمام المقاصة

منذ 41 دقيقة

الزمالك يتراجع عن ضم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

شيرين عبد الوهاب تحذر من استغلال اسمها في بيان رسمي.. تفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

عاجل.. إنجلترا تحسم الشوط الأول أمام إيطاليا بهدف وتقترب من التتويج بكأس أمم أوروبا

09:55 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي