هل يمكن أن تدعم أمريكا حل غير دبلوماسي لأزمة السد الإثيوبي؟.. والخارجية ترد



وأشار " وربيريغ "، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الاطراف الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا العودة إلى طاولة المفاوضات، معلقا: "الاطراف الثلاث لديهم الإمكانية لتحقيق ذلك بمساعدة الاتحاد الأفريقي".



ولفت المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إلى أنهم سيبقوا متواصلين مع الأطراف الثلاث وعلى استعداد لتقديم المساعدة"، منوها بأن سد النهضة يعتبر قضية سياسية وفنية وتقنية، مضيفا: "أمريكا ترى أن مصر والسودان وإثيوبيا يعتمدون على مياه نهر النيل ولا يمكن اعتبار نهر يمر في دولة أنه ملكا لها".



عقب سامويل وربيريغ، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، على غمكانية دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمصر والسودان إذا قررا اتباع حل غير دبلوماسي لحل أزمة السد الإثيوبي، قائلا: "لا أري استباق الأمر.. وأمريكا ترى أن هناك فرصة لحل دبلوماسي لهذه الأزمة".