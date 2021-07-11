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مستشار الرئيس يكشف حقيقة دخول متحور الدلتا لمصر

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:35 م
الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن فيروس كورونا لم ينتهي بعد، والحصول على لقاح كورونا أمر مطلوب رغم تناقص الإصابات.

وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاحد، أن كافة دول العالم تشهد موجات جديدة من إصابات كورونا في ظل تحور الفيروس، وهذا يحتم علينا الاستمرار في الحظر والوقاية.

ولفت إلى أن مصر لم ترصد أي إصابة بمتحور الدلتا حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دقيقة لمتحور الدلتا، مشيرًا إلى أن مصر تعمل كل ما يمكن عمله لوقف دخول أي سلالة جديد من خلال التحليل، لأي مواطن قادم من أي دولة، لاكتشاف أي مصاب.

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متحور دلتا الدكتور محمد عوض تاج الدين

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