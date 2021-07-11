عبد الحفيظ يعلق على فوز الأهلي العريض أمام المقاصة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف بعد المباراة :"الحمد لله على المكسب الشوط الأول أضعنا عددًا من الأهداف واستقبلنا هدف".

المباراة لم تكن سهلة كما توقع البعض، ولكن الفريق قدم مستوى مميز ونجح في قلب تأخره لفوز برباعية".

تسجيل محمد شريف لهدفين برأسه في مباراة اليوم نتاج عمل كبير من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني".

مباراة كانت هامة خلال ٤٨ ساعة بعد مباراة المقاولون العرب ونجحنا في حصد النقاط الثلاث".

وأوضح :"غدا الفريق سيحصل على راحة من التدريبات ثم نخوض المران صباحًا قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكمل :"مبروك للاعبين ومن الثلاثاء المقبل أمامنا واجب مهم جدًا علينا أن نعمله وهو الحفاظ على لقبنا الأفريقي".

وتابع :"سنواجه فريقه مميز نجح في الفوز على الوداد المغربي في الدور نصف النهائي وخسرت مباراتين فقط".

واختتم :"كايزر تشيفز خصم عنيد للغاية وإن شاء الله نحقق الفوز والتتويج باللقب".