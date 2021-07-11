Advertisements

مستشار الرئيس: 50 مليون إفريقي فقط حصلوا على لقاح كورونا في القارة السمراء

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر تعاقدت على عدد كبير جدًا من لقاحات كورونا، وعملت في نفس الوقت على انتاج اللقاحات محليا، خاصة أن العالم يعاني من نقص اللقاحات.

وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاحد، أن نسبة الحصول على لقاحات في أوروبا قاربت على الـ70%، ورغم ذلك الكميات التي تصدر لخارج اوروبا قليلة.

ولفت إلى أن تعدد سكان إفريقيا 1.2 مليار، ورغم ذلك عدد الذين حصلوا على اللقاح لا يزيد عن 50 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على توفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات، وتصنيعها في ظل امتلاك مصر القدرات التجهيزية والبشرية لإنتاج هذه اللقاحات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواطن لقاح كورونا القارة السمراء

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 23 ساعة

عبد الحفيظ يعلق على فوز الأهلي العريض أمام المقاصة

منذ 43 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان هام من موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة نهائي إفريقيا

منذ 18 دقيقة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إنجلترا تحسم الشوط الأول أمام إيطاليا بهدف وتقترب من التتويج بكأس أمم أوروبا

منذ ثلث ساعة

شاهد.. إنجلترا تضرب شباك إيطاليا بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

شيرين عبد الوهاب تحذر من استغلال اسمها في بيان رسمي.. تفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتراجع عن ضم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس يكشف توقيت توزيع لقاح كورونا

تاج الدين: كلفت من الرئيس بإعطاء المواطن معلومات دقيقة عن مدى أمان لقاحات كورونا

مستشار الرئيس: هذه الفئات ممنوعة من الحصول على لقاح كورونا

مستشار الرئيس للصحة: كل لقاحات كورونا ما زالت في مرحلة التجارب (فيديو)

مستشار الرئيس للصحة: ندرس إعطاء جرعة لقاح ثالثة ضد فيروس كورونا

مستشار الرئيس: ندرس تطعيم المواطنين بـ3 جرعات لمقاومة تحورات كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

عاجل.. إنجلترا تحسم الشوط الأول أمام إيطاليا بهدف وتقترب من التتويج بكأس أمم أوروبا

09:55 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

فرمان هام من موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة نهائي إفريقيا

09:59 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي