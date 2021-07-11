مستشار الرئيس: 50 مليون إفريقي فقط حصلوا على لقاح كورونا في القارة السمراء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر تعاقدت على عدد كبير جدًا من لقاحات كورونا، وعملت في نفس الوقت على انتاج اللقاحات محليا، خاصة أن العالم يعاني من نقص اللقاحات.



وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاحد، أن نسبة الحصول على لقاحات في أوروبا قاربت على الـ70%، ورغم ذلك الكميات التي تصدر لخارج اوروبا قليلة.



ولفت إلى أن تعدد سكان إفريقيا 1.2 مليار، ورغم ذلك عدد الذين حصلوا على اللقاح لا يزيد عن 50 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على توفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات، وتصنيعها في ظل امتلاك مصر القدرات التجهيزية والبشرية لإنتاج هذه اللقاحات.

