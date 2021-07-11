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خبير مصرفي: انخفاض معدل التضخم لـ3.8% في مايو الماضي

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:42 م
محمد عبدالعال
محمد عبدالعال
أمنية فوزي
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قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن كافة مؤشرات الاقتصاد المصري في حالة تعافي جيد، لافتًا إلى أن مصر كانت من الدول القليلة التي حققت معدل نمو إيجابي في أزمة كورونا بنسبة تقدر بـ3.6%.

وتابع "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر الذي انخفض في بداية أزمة كورونا تجاوز الـ40 مليار دولار، وهذا يعني أن الاحتياطي بدأ يتعافى بشكل إيجابي، رغم أزمة كورونا وانخفاض عائدات السياحة التي كانت تقدر بـ13 مليار دولار.

ولفت إلى أن معدل التضخم انخفض من 33% مع بداية الإصلاح الاقتصادي لـ3.8% في مايو الماضي، كما أن معدل البطالة انخفض لـ7%، ومعدل نمو حجم الودائع وصل لرقم تاريخي يقترب من الـ6 تريليون جنيه مصري، وهذا الأمر له دلالته في ظل أزمة كورونا.

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