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طبيب: سلالة "دلتا" أكثر قدرة على الألتحام بالجهاز التنفسي وأسهل في الانتشار

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن، أن التحليل الجيني للسلالة "دلتا" يعني تغيرها في بعض المناطق في جسم فيروس كورونا مما يجعلها أكثر قدرة على الالتحام ب بخلايا الجهاز التنفسي للبشر، لذلك هي أسهل في الانتشار.

وأشار "الفقي"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك الكثير من الدول تعرضت لمشاكل كبيرة وأزدياد في أعداد الإصابات، مضيفًا: "وجب الاحتراز من انتشار السلالة في مصر"، مؤكدًا أن الأبحاث المنشورة تعني أن لقاحات "فايزر" و"استرازينكا" لهم كفاءة أقل في مواجهة السلالة الجديدة.

وشدد على أن التلقيح بلقاح كورونا على مستوى المجتمع يضيق الخناق على السلالة ويقلل من وطأة الإصابة بالسلالة الجديدة لكن لا يحصن من الإصابة.

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