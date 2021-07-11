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هل يستطيع الحسد التحكم في حياتنا؟.. "أمين الفتوى" يرد

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب في دار الإفتاء المصرية، أنه مهتم بعلم الاجتماع التدين الذي يتحدث عن علاقة الدين بالحياة، منوهًا إلى أن الحسد مذكور في القرآن الكريم، ولكن هناك الكثير من الأحداث التي تعرض له النبي محمد، إلا أنه لم يحيل هذا إلى الحدث، مشددًا على أن النبي علم أصحابه المعوذتين حتى لا يتصوروا بأن الحسد ليس له تاثير، مضيفًا: "الآن ميل الناس للخرافة".

وأضاف "الورداني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"،أن الحسد له تأثير ولكنه ليس المؤثر الذي يتحكم في حياتنا، مؤكدًا أن النبي يأمر المؤمن بالتجرد من الحقد ومن تمني زوال النعمة من أخيه.

وعقب على قصة ربط الحسد بوفاة عريس الإسكندرية، مؤكدًا أن لم يكن هناك "ونش" في قصة وفاة عريس الإسكندرية أثناء رفع عفشه من لكان سيتعرض للمون؛ لأن الله قدر له الموت وهو بأجل، متابعًا: "لا يجب عرض الحياة على السوشيال ميديا عشان الخصوصية".

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