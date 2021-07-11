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"الصحة" تكشف حقيقة عدم توفر الجرعة الثانية لمن حصلوا على لقاح كورونا

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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طمأن المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين بتوافر اللقاحات في مراكز التطعيم سواء ما يخص الجرعة الأولى أو لمن سيقبلون على تلقي الجرعة الثانية قائلًا: "لا صحة لما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك نقص في جرعات اللقاحات".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاحد، أن الجرعات الثانية لمن تلقوا الاولى متوفرة ومحفوظة، وهذا أمر نعمل عليه منذ البداية ونعمل على تأمينه معقبًا: "دي حاجة بنعمل حسابها من البداية، ولن يحدث أن مواطنًا سيواجه نقصًا في جرعتة الثانية من أحد اللقاحات، بعد حصوله على الأولى".

ولفت إلى أن مصر تستقبل منتصف الأسبوع الحالي شحنات عديدة من لقاح "استرازينيكا" ستصل على مراحل أولها: منتصف هذا الأسبوع بواقع 250 ألف جرعة، بالإضافة لنحو 2 مليون جرعة تصل نهاية الاسبوع الحالي من لقاح "فايزر" ستصل لمصر، خلاف لقاح "جونسون أند جونسون " وسيتم تخصيصها لأغراض السفر.

وحول الانتاج المحلي من لقاح "سينوفاك " الصيني قال متحدث الصحة: "قاربنا على إنتاج 2 مليون جرعة خلال ايام قليلة جدًا، وسوف نستقبل نهاية هذا الاسبوع شحنات من المواد الخام تكفي لإنتاج 3 مليون جرعة من سينوفاك يعقبها بنحو أسبوع شحنات أخرى من المواد الخام تكفي لانتاج 4.6 مليون جرعة ".

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