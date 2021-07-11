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عاجل.. إنجلترا تحسم الشوط الأول أمام إيطاليا بهدف وتقترب من التتويج بكأس أمم أوروبا

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم المنتخب الإنجليزي الشوط الأول أمام نظيره منتخب إيطاليا متقدمًا بهدف دون رد سجله الظهير الأيسر لوك شاو، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على ملعب ويمبلي في نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.


شهد الشوط الأول سيطرة شاملة للمنتخب الإنجليزي منذ الدقائق الأولى، فيما لم يظهر المنتخب الإيطالي بمستواه المعهود الذي قدمه طوال البطولة إلا على فترات قليلة من عمر النصف الأول من المباراة النهائية.


وسجل لوك شاو هدف الشوط الأول الوحيد في الدقيقة الثانية بعدما سدد كرة عرضية وصلته بطريقة رائعة من زميله تريبيير، حيث لم يستطيع دوناروما حارس إيطاليا التصدي لها.

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