فرمان هام من موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة نهائي إفريقيا

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية غدًا بعد الفوز مساء اليوم على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقرر موسيماني منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات الجماعية لالتقاط الأنفاس قبل خوض النهائي الإفريقي.

ويعود الأهلي للتدريبات الجماعية صباح الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وفاز الأهلي مساء اليوم الأحد على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.