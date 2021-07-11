Advertisements

فرمان هام من موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة نهائي إفريقيا

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية غدًا بعد الفوز مساء اليوم على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف.

 

وقرر موسيماني منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات الجماعية لالتقاط الأنفاس قبل خوض النهائي الإفريقي.

 

ويعود الأهلي للتدريبات الجماعية صباح الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

 

وفاز الأهلي مساء اليوم الأحد على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يتراجع عن ضم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عبد الحفيظ يعلق على فوز الأهلي العريض أمام المقاصة

منذ 42 دقيقة

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إنجلترا تحسم الشوط الأول أمام إيطاليا بهدف وتقترب من التتويج بكأس أمم أوروبا

منذ ثلث ساعة

شيرين عبد الوهاب تحذر من استغلال اسمها في بيان رسمي.. تفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان هام من موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة نهائي إفريقيا

منذ 17 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يخطط لضم نجم سامبدوريا

منذ ساعة الا ربع

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

عاجل.. إنجلترا تحسم الشوط الأول أمام إيطاليا بهدف وتقترب من التتويج بكأس أمم أوروبا

09:55 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي