خبير مصرفي: درجة تعافي الاقتصاد المصري تقدر بـ102 نقطة



قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن درجة تعافي الاقتصاد المصري تُقدر بـ102 نقطة، وهذا يرجع إلى أن هناك قطاعات حققت تميز كبير جدًا، مثل قطاع الاتصالات الذي توسع في تصدر المعلومات والاتصالات بنسبة 13%، وهذا الأمر لم يكن موجودا في السابق.



وتابع "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن قطاع التشييد والبناء ارتفع بصورة كبيرة، كما أن قطاع الغاز ارتفع، واستطاعت القاهرة تصدير الفائض لأوروبا، وهذا الأمر كان له تأثيرا إيجابيا على قطاع المدفوعات.



وأضاف أن معظم مؤشرات الاقتصاد المصري إيجابية، وهذا يرجع إلى شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ الذي لديه رؤية واضحة لنمو الاقتصاد المصري، خلاف السرعة والمتابعة لتنفيذ المشروعات القومية، وخلق الكثير من فرص العمل.



