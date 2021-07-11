عضو "تعليم النواب" تطمئن طلاب الثانوية العامة: سنتابع ردود أفعالكم عقب كل امتحان

علقت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على ماتم رصده أثناء تأدية أولى أيام امتحانات الثانوية العامة، والتي بدأت أمس السبت، من وجود حالات غش نتيجة تسريب امتحان اللغة العربية علي موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، وكذلك شكوي العديد من الطلاب من صعوبة الامتحان وقلة الوقت المخصص للإجابة عنه، قائلة: سنتقدم بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لمناقشتها داخل لجنة التعليم وتوضيح ما حدث.



وأضافت "البيومي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن نظام الثانوية العامة الجديد هو مشروع لإعادة تصحيح مسار العملية التعليمية، مؤكدة أنه يحتاج إلى إعادة مراجعة وتصحيح للمسار كي نخرج بمنتج نهائي يرتقى فعًلا للخروج بطالب مؤهل للدخول للمرحلة الجامعية.



ووجهت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، رسالة طمأنينة للطلاب وأولياء الأمور، قائلة: اللجنة ستضع نصب أعينها ردود أفعال الطلاب خلال الأيام المُقبلة لإمتحانات الثانوية العامة، وذلك للتخفيف عن كاهل الأسرة ما يسمى "بعبع الثانوية العامة".





كان أحد جروبات الغش الإلكتروني نشر على “تليجرام” صور أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.



ورغم تحذيرات وزير التربية والتعليم طارق شوقي، تمكنت صفحات الغش من تداول امتحان العربي للثانوية العامة على جروب يضم ربع مليون شخص، حيث تم نشر أسئلة الامتحان بعد 30 دقيقة من بدء الامتحان.



واتخذت الوزارة إجراءات صارمة لمواجهة الغش الإلكتروني، وقامت بتركيب كاميرات مراقبة، مشددة على منع دخول الهواتف المحمولة مع التأكيد على تطبيق قانون الغش.



وحذرت الوزارة طلاب الثانوية العامة من محاولات الغش في الامتحانات، مؤكدة أنه سيتم تغليظ عقوبة الغش على الطلاب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

