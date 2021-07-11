ملخص مباراة الأهلي ومصر المقاصة (4-1) في بطولة الدوري الممتاز

فاز النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق الـ11 من يوليو 2021، على نظيره المقاصة بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقيم ضمن مباريات الجولة الـ18 والتي لعبت على ستاد السويس الجديد.





وافتتح اللاعب أحمد عبدالعزيز أهداف المباراة بهدف من ركلة جزاء، سددها بكفاءة كبيرة على شمال حارس الأهلي محمد الشناوي، لتعلن الهدف الأول لأبناء الفيوم.





ونجح نجم الأهلي، أهداف الأهلي محمد شريف هدفين، وساهم في صنعة عدف آخر.أحرزه أحمد عبد العزيز مودي مدافع المقاصة هدف في مرماه، أختتم رباعية الأحمر محمد مجدي أفشة من هدف رائع من منتصف الملعب.





ورفع الأهلي رصيده من النقاص بعد تغلبه على مصر المقاسة، إلى 51 نقطة تضعه في المربة الثانية بمسابقة الدوري المصري الممتاز ، ويواصل الضغط علي المتصدر الزمالك صاحب الـ61 نقطة والذي يتصر الترتيب.





ملخص مباراة الأهلي والمقاصة





أدار المباراة تحكيميا الحجم الدولي محمود عاشور، والتي شهدت أحداثا كثيرة، بعدما تدخل الفار في أكثر من واقعة، وألفى للأهلي أكثر من هدف صحيح بداعي التسلل.









أهدر الأهلي العديد من الفرص في بداية المباراة ويادله المقاصة بهجمة خطيرة في الدقيقة الثالثة أهدرها باسم مرسي وسددها ضعيفة في يد الشناوي، وبعده بدقائق وتحديدا في الدقيقة 12 احتسبت ركلة جزاء للنادي الأهلي، قبل أن تلغى عن طريق "فار".





واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمصر المقاصة في الدقيقة 33 بعدما أوقف حكم اللقاء اللقاء للرجوع لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ركلة جزاء لصالح مصر للمقاصة، وسجلت في شباك الأهلي بالدقيقة 34.





وتعادل محمد شريف للنادي الأهلي عن طريق رأسية متقنة بعد تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها محمد شريف من على القائم الثاني برأسية بعد ارتقاء رائع لتمر على يسار الحارس داخل الشباك، في الدقيقة 37.





وينتهي شوط اللقاء الأول بعدما احتسب محمود عاشور 5 دقائق بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليبدأ الشوط الثاني وينقذ مدافع المقاصة هدفا محققا من أمام أقدام أجاي في الدقيقة 46.









وسجل محمد شريف هدف الأهلي الثاني أمام مصر المقاصة، في الدقيقة 50 بعد تلقيه تمريره رائعة، محمود عاشور حكم اللقاء يعود إلي الفار لتأكد من صحة الهدف، قبل أن يتمك إلغائه في الدقيقة 53، ويسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 63.









وسجل الأهلي هدفه الثاثل عن طريق مدافع المقاصة في مرماه بعد تسديده من محمد شريف ينقذها حارس المقاصة ثم ترتطم في أحمد مودي مدافع المقاصة، في الدقيقة 74.





واختتم الأهلي حصيلة أهدافه عن طريق أفشة، بعدما قطع كرة في الدقيقة 94 من عمر اللقاء، وشاهد حارس المقاصة متقدم عن مرماه ليسددها من منتصف الميدان وتسكن الشباك معلنة هدف الأهلي الرابع، وتنتهي المباراة بهذه النتيجة.







