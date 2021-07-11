هاني شاكر يوجه رسالة عقب مروره بوعكة صحية

جاء أول تعليق للمطرب ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، عقب تعرضه لوعكة صحية في الفترة الأخيرة من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب "شاكر" موجها رسالة لجمهوره ومحبيه قائلا: " ‏شكرًا لكل أصدقائي وزملائي شكرًا جمهوري الحبيب علي سؤالكم عني والدعاء ليا وكمية الحب اللي وصلتني ربنا ما يحرمني منكم".



يذكر أن هاني شاكر تعرض لوعكة صحية الفترة الماضية مما أدى إلى دخوله أحد المستشفيات، ولكنه خرج منها عقب تعافيه.