Advertisements

هاني شاكر يوجه رسالة عقب مروره بوعكة صحية

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
جاء أول تعليق للمطرب ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، عقب تعرضه لوعكة صحية في الفترة الأخيرة من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "شاكر" موجها رسالة لجمهوره ومحبيه قائلا: " ‏شكرًا لكل أصدقائي وزملائي شكرًا جمهوري الحبيب علي سؤالكم عني والدعاء ليا وكمية الحب اللي وصلتني ربنا ما يحرمني منكم".

يذكر أن هاني شاكر تعرض لوعكة صحية الفترة الماضية مما أدى إلى دخوله أحد المستشفيات، ولكنه خرج منها عقب تعافيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 10 ساعات

بعد هدفي محمد شريف.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ 37 دقيقة

فرمان هام من موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إنجلترا تحسم الشوط الأول أمام إيطاليا بهدف وتقترب من التتويج بكأس أمم أوروبا

منذ ساعة و 14 دقيقة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ يوم

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي العريض على المقاصة

منذ 41 دقيقة

شيرين عبد الوهاب تحذر من استغلال اسمها في بيان رسمي.. تفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. بونوتشي يدرك هدف التعادل لإيطاليا أمام إنجلترا في نهائي اليورو

منذ 39 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 8 ساعات

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

الفنانة راغدة تتعرض لوعكة صحية خلال تصوير برنامج "شيخ الحارة"

عاجل.. إصابة رئيس تونس بوعكة صحية ونقله إلى المستشفى العسكري

الأهلي يوجه رسالة خاصة لتركي آل الشيخ

بعد تعرضه لوعكة صحية.. أحمد فلوكس يوجه رسالة لجمهوره

تعليق مذهل من عبد الرحمن أبو زهرة عقب شائعات إصابته بوعكة صحية

خالد الغندور مطلوب على جوجل بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:28 م

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

09:30 م

بعد هدفي محمد شريف.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

10:32 م

عاجل.. إنجلترا تحسم الشوط الأول أمام إيطاليا بهدف وتقترب من التتويج بكأس أمم أوروبا

09:55 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي