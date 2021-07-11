مدمن مخدرات.. ملابسات مصرع شقيق مطرب شهير غرقا بترعة المريوطية

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات مصرع مدمن مخدرات ​غرقا بترعة المريوطية جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأحد.



وبينت التحريات أن المتوفي يدعى "كريم" يبلغ من العمر 34 سنة، وهو شقيق مطرب شهير، كان يعاني من إدمان مخدر الهيروين.



مساء أمس السبت أودعت أسرة الشاب، نجلهم داخل إحدى المصحات، عنوة عنه، أملا في علاجه، وطرد الهيروين المخدر من جسده.



قبل غروب شمس الأحد، تسلق الثلاثيني سور المصحة، ولاذ بالهرب ليتبعه أفراد الأمن الإداري والمشرفين بالمصحة لكنه أسرع بالقفز بمجرى ترعة المريوطية ليلقى حتفه غرقا.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد حسام لافي مأمور مركز البدرشين بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بترعة المريوطية، نطاق المركز.



ووجه العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ تنسيقا مع قوات الإنقاذ النهري.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها برئاسة النقيب محمد جمال برغش والنقيب أحمد فايز معاوني مباحث المركز.



تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة، توصلت إلى أن شابا يعاني من إدمان المخدرات هرب من إحدى المصحات وألقى نفسه في الترعة، قبل أن يلحقه العاملين بالمصحة.



وتمكنت القوات من انتشال جثة الشاب، وتم إيداعها داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

