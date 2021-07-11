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مصرع شابين غرقًا في البرلس بكفرالشيخ

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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لقي شابين مصرعهما غرقا بشاطئ البحر الأبيض المتوسط بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وقد تم نقل جثماني الشابين إلي مشرحة مستشفي بلطيم المركزي تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

والغريقين هما: محمد رزق عبد الجليل 20 سنة، وإسلام عبد النبي محمد 19 سنة.

ويوم الجمعة الماضية، فقد لقي الشاب محمد عبد السلام 19 عاما، ابن مدينة بيلا مصرعه غرقا بمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بشاطئ السلام بالمصيف، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله لمستشفى بلطيم المركزي بعدة دقائق، وتم وضع الجثة بمشرحة المستشفى وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

من جانب آخر، أكد العميد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال تمهيد ورصف الطرق وبدء فرد طبقة من السن تمهيدًا لأعمال الرصف لإعادة تأهيل ورصف الطريق الرئيسي لتحسين شبكة الطرق الرئيسية، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين بداية من مدخل بوابة الأمل ومرورا بمنطقة السلام ب حتى نهاية محطة الرفع بمنطقة السلام.

وأوضح رئيس المصيف، أنه قد تم توفير سيارة بها 2 ماكينة صراف نقود آلية (ATM) لسحب النقود، وذلك وفى إطار المجهودات المبذولة للتيسير على رواد مدينة مصيف بلطيم خلال موسم صيف ٢٠٢١.

وتابع العميد هانى محمد عبدالقوى،رئيس مدينة مصيف بلطيم بحضور مدير البنك الأهلي لفرع بلطيم،تثبيت السيارة بجوار مجلس المدينة بمدخل الكورنيش وذلك في ضوء توفير كافة سبل الراحة للمصطافين ورواد المدينة.

وقال العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، جارى التمهيد وعمل الميزانية الشبكية للطريق والتسوية للموقع لوضع طبقات من السن استعداد لعملية الرصف وذلك بتنفيذ جهاز التعمير الساحل الشمالي،تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأضاف رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تابع سير العمل بمنظومة النظافة، ورفع التراكمات والأتربة والمخلفات بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولًا بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها ونظافة الشواطئ من الحشائش ورفع صناديق القمامة أولا بأول وكنس الأتربة بجميع الطرق الرئيسية، واستمرار أعمال الرش لمقاومة البعوض.

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