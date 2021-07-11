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تعليق فريدة الشوباشي عقب تغليط العقوبات على المتحرشين

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكدت النائبة فريدة الشوباشي، عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أن تشديد عقوبة التحرش في القانون الجديد لابد أن يصاحبها تغير من الأسرة والرجل والمدارس والإعلام والثقافة أن يقفوا بجانبه لمنع التحرش ويكون له تأثير في الواقع، مؤكدة أنها راضية عن القانون لأنه سيردع كل مظاهر التحرش، وسيتم ارسال القانون بعد صياغته لمجلس الدولة.

وأوضحت "الشوباشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تحميل المرأة جزء من التحرش هو حط من قدر الرجل، مشيرة إلى أنها لم تسمع كلمة تحرش في السبعينات القرن الماضي، منوهة إلى أن الحديث عن تحرش الرجل بالبنت نتيجة عدم تحكم الرجل في غرازة الجنسية حط من قدر الرجل المسلم، بأنه ليس لديه قدرة في السيطرة على شهاوته.

وأضافت أن المراة هي الأم والأخت والأبنة والوعاء الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر المرأة خلال الفترة الماضية، حيث إن الحط من قدر المرأة المصرية يعني الحط من قدر الرجل هو الأخر.

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