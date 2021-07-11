وزارة الإسكان: إتاحة شقق "سكن مصر" ضمن مبادرة التمويل العقاري (فيديو)





قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية، استمرت لمدة 4 ساعات.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن رئيس الوزراء تفقد الحي الحكومي والأحياء السكنية، ووجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المخططة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الطرق الرئيسية وعدد من الأحياء السكنية منتصف أكتوبر المقبل.وأوضح أن كل وزارة وضعت برنامجا لعملية نقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية، مضيفا: "تم الانتهاء من معظم المباني التجارية، والمطاعم، إضافة إلى تبطين البحيرات".وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة خلال أسبوعين.وتابع "تم إطلاق مبادرة البنك المركزي لتمويل الوحدات السكنية على مدار 30 يوما بفائدة 3% وفقا لتوجيهات الرئيس"، موضحا أن شقق سكن مصر والإسكان الاجتماعي تندرج تحت مبادرة التمويل العقاري.وأضاف " لدينا 800 ألف وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي، 30 ألف وحدة سكنية لسكن مصر، إضافة إلى إمكانية شراء وحدات سكنية كاملة التشطيب خارج منظومة الإسكان التابعة للدولة بنفس شروط المبادرة".