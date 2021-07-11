حبس متهمين لحيازتهم على مخدر الايس بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس تاجري مخدرات بتهمة ترويج مخدر الايس وسلاح أبيض بمنطقة الشرابية دائرة القسم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



كما تم التحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلي المعمل الكيميائي لفحصها.



تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة القسم حال تواجدهم بالمنطقة، وبحوزتهم كمية من مخدر الايس وسلاح أبيض “مطواة”.



وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف أحدهم بحيازة المواد المخدرة بغرض الإتجار واعترف الآخر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.