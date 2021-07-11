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تفاصيل أول اجتماع لرئيس مدينة المنيا الجديد

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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عقد اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا الجديد اجتماعه الأول بعد تعيينه قبل أيام بحضور نواب رئيس المدينة ورؤساء القري والأحياء.

أكد رئيس المركز على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمة متميزة وذات جودة تليق بالمواطنين وتوضح دور الإدارة المحلية في أداء الخدمات وفق المعايير والقوانين.

وأوضح أن الإدارة المحلية تدير عدد من الملفات الهامة والحيوية منها إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ورفع الاشغالات والنظافة واستمرار الحفاظ علي المظهر الجمالي بالشوارع والطرق ومداخل القري والأحياء وذلك لمنع انتشار الأوبئة والامراض في ظل مجابهة فيرس كورونا المستجد وفق قرارات مجلس الوزراء وتفعيلا للضبطية القضائية وتكثيف حملات متابعة الاجراءات الاحترازية من إرتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد في اماكن التجمع وبالمؤسسات والإدارات الخدمية.

شدد رئيس المركز على ضرورة التعامل بحزم وقوة مع أي بناء مخالف بدون ترخيص أو تعدي علي أرض زراعية عن طريق الإزالة في المهد وتحرير المحاضر اللازمة طبقا للقانون، مشددًا على اهمية التعامل مع أي من أشكال التعدي التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، لافتا أن أي طلبات تصب في صالح العمل وتساعد في تطوير أداء المهام سيتم دراستها والبت فيها وستكون محل اهتمام المحافظ اللواء أسامة القاضي، من أجل تقدم البلاد ورقيها.
 
تابع رئيس مدينة المنيا أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد الحمي القلاعية وللحفاظ علي الثروة الحيوانية والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، وشدد على الاهتمام بتطعيم المواشي ضد الأمراض الموسمية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مع رفع درجة الاستعداد لعيد الأضحى وضرورة التاكيد علي جاهزية المجازر لاستقبال ذبح الأضاحي بداخلها حفاظا علي الصحة العامة.

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