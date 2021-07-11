أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي العريض على المقاصة

أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب مصر المقاصة برباعية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا عرضًا قويًّا ونجحوا في تسجيل 4 أهداف مميزة أسهمت في الفوز باللقاء.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن الأهلي يقدم مستويات مميزة، والجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير أداء اللاعبين على كافة الأصعدة، وهو ما يظهر بشكل عملي من خلال كم الفرص التي يتحصل عليها الفريق في المباريات.

وأضاف: «كان من المهم أن نحقق الفوز في بطولة الدوري قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه، وكان من الرائع للغاية أن يظهر اللاعبون بهذه الصورة وأن نحقق الفوز بهذه النتيجة».

وأشار موسيماني إلى أن مستوى محمد شريف يعكس الجدية والإصرار الذي يؤدي به، وهناك تطور مستمر في الطريقة التي يؤدي بها، بعد أن أصبح يسجل الأهداف بالرأس في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الفريق يتدرب على استغلال العرضيات بشكل أمثل ويقوم بضبط تمركز وتحركات وارتقاء اللاعبين بشكل مستمر.

وأبدى المدير الفني للأهلي سعادته بعودة محمد هاني للمشاركة في المباريات من جديد، وأكد أن التبديلات التي أجراها كانت ناجحة، خاصة أن الجهاز الفني يعمل على إتاحة فرصة المشاركة أمام أكبر قدر من اللاعبين، وفقًا لظروف كل مباراة، وأشاد بالروح الطيبة بين اللاعبين وتعاونهم داخل الملعب.