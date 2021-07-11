إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

أصيب 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوى الشرقى المار على محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالقرب من بوابة الرسوم الواقعة على الطريق الصحراوى الشرقى المار على محافظة المنيا إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين.



تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.

