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جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت صحفية إسبانية أن الفرنسي أنطوان جريزمان حسم مصيره مع برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن جريزمان انتقل من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة في صيف 2019 بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 120 مليون يورو.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن النجم الفرنسي لم يظهر بالمستوى المعهود بقميص البرسا وسجل جريزمان 22 هدفًا فقط في الدوري الإسباني منذ رحيله عن أتلتيكو مدريد وفي الموسم المنصرم أصبح فريقه السابق بطلًا لليجا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية عبر غلافها عن عددها الصادر اليوم بأن جريزمان يرغب في العودة إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يمتلك عروضا أخرى لضم جريزمان كما أظهر إنريكي سيرزيو رئيس أتلتيكو مدريد حبه للنجم الفرنسي ولم يغلق أمامه باب العودة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة بحاجة لبيع عدد من لاعبيه والاستفادة ماليًا للتوافق مع حد الأجور الذي وضعته رابطة الليجا وأيضًا للتمكن من تجديد عقد ليونيل ميسي الذي انتهى في شهر يونيو الماضي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي تواصل مع جريزمان من أجل بحث إمكانية انتقاله إلى السيتزنز.

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