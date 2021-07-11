معلومات عن حلال الترك التي تتصدر "جوجل"

تصدرت حلا الترك اليوم الأحد الموافق الـ11 من يوليو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، ليزيد بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عنها وسبب تصدرها.





حلال الترك





وزاد بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اسم حلا الترك عقب إصدار المحكمة البحرينية حكم نهائي لصالح المغنية ضد والدتها منى السابر القاضي برد المبلغ المالي الذي استدانته من ابنتها.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام أبرز المعلومات عن حلا الترك في السطور التالية:





ولدت حلا الترك في 15 مايو 2002، وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها، من خلال برنامج "ستار صغار" على "قناة أبوظبي" عام 2009.





واشتركت حلا الترك في برنامج المواهب "عرب جوت تالنت" على قناة "MBC 4" عام 2011، وهي في الثامنة من عمرها، ليذيع سيطها في العالم العربي.





قدمت حلا الترك العديد من الأغاني منها "زهقانة" عام 2012، و"بنيتي الحبوبة" عام 2012، إلى جانب عدد من المسرحيات مثل "زين الأدغال" عام 2016، و"زين الأوطان" في 2015.





عملت حلا الترك مقدمة لبرنامج "هو وهاي وهي" على قناة "MBC 1" عام 2014، والذي تخصص في المسابقات، بالاشتراك مع الفنانين هيا الشعيبي، وأمل العوضي، وبشار الشطي.





وتعد حلا الترك هي ابنة المنتج محمد الترك، وزوجته المغنية المغربية دنيا بطمة، حيث ساهمت الخلافات الأسرية في شهرتها خاصة بعد دخول اسم الفنانة دينا بطمة كطرف من أطراف الخلاف.





أطلقت حلا الترك ألبومها الخاص والذي احتوى أغنية ممنوع اللمس عام 2018، وقد حصدت الأغنية نسبة مشاهدة عالية فور صدورها خاصة وأنها قد ظهرت في مسلسل.







