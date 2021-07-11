عمرو أديب يفجر مفاجأة تتعرض لها مصر حال انهيار السد الإثيوبي



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "أنا خايف أن السد الإثيوبي ينهار.. لأن يوم ما يقع كلنا هندفع التمن غالي، في خبير قالي أنه لو انهار المياه هتعدي كوبري قصر النيل"، منوها بأن السد مقام في منطقة زلالزالية.



وأضاف، "انا مش شمتان.. أنا خايف، الناس دي مش باينة صح"، لافتا إلى أن قضية السد الإثيوبي تظهر فيها كل يوم شيىء مختلفًا.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك عدة أطراف يتحدثون عن مخاطر السد الإثيوبي، ولا يقصدون من المخاطر ملف المياه، وغنما يتحدثون عن المخاطر الهندسية، والخوف من انهيار سد النهضة.