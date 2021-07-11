لتطوير القاهرة الخديوية.. إزالة "دار مناسبات" بحي مصر القديمة (صور)

بدأت الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة، في إزالة دار مناسبات "جامع عمرو"، لبدء أعمال التطوير، التي سيجري تنفيذها هناك.



يأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية، للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة.



من جانب آخر، أعلنت رئاسة حي مصر القديمة، أن خالد شحاتة، رئيس الحي، توجه ل(١) مساكن عين الصيرة، فور وصول إخطار إلى الحي، بشأن ما ذكر بالإخطار بأن العقار آيل للسقوط، حيث تم التحرك وأخذ الإجراءات اللازمة، حفاظا على أرواح المواطنين القاطنين بهذا المبنى.



وتبين من المعاينة الهندسية، أن البلوك يجب ترميمه، ولن يتم الإخلاء للسكان، طبقا للرأي الهندسي.



