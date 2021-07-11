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لتطوير القاهرة الخديوية.. إزالة "دار مناسبات" بحي مصر القديمة (صور)
الأحد 11/يوليو/2021 - 10:31 م
إسماعيل منطاوي
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بدأت الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة، في إزالة دار مناسبات "جامع عمرو"، لبدء أعمال التطوير، التي سيجري تنفيذها هناك.
يأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية، للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة.
من جانب آخر، أعلنت رئاسة حي مصر القديمة، أن خالد شحاتة، رئيس الحي، توجه ل(١) مساكن عين الصيرة، فور وصول إخطار إلى الحي، بشأن ما ذكر بالإخطار بأن العقار آيل للسقوط، حيث تم التحرك وأخذ الإجراءات اللازمة، حفاظا على أرواح المواطنين القاطنين بهذا المبنى.
وتبين من المعاينة الهندسية، أن البلوك يجب ترميمه، ولن يتم الإخلاء للسكان، طبقا للرأي الهندسي.
يأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية، للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة.
من جانب آخر، أعلنت رئاسة حي مصر القديمة، أن خالد شحاتة، رئيس الحي، توجه ل(١) مساكن عين الصيرة، فور وصول إخطار إلى الحي، بشأن ما ذكر بالإخطار بأن العقار آيل للسقوط، حيث تم التحرك وأخذ الإجراءات اللازمة، حفاظا على أرواح المواطنين القاطنين بهذا المبنى.
وتبين من المعاينة الهندسية، أن البلوك يجب ترميمه، ولن يتم الإخلاء للسكان، طبقا للرأي الهندسي.
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