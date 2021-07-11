بعد هدفي محمد شريف.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مصر المقاصة برباعية مقابل هدف، حيث أحرز محمد شريف هدفن لصالح الأهلي ليرفع رصيده في الأهداف إلى 14 هدف منافسًا أحمد ياسر ريان ع صدارة الهدافين.





ترتيب هدافين الدوري :





- يأتي أحمد ياسر ريان لاعب نادي سيراميكا كليوبترا في صدارة الهدافين برصيد 15 هدف.





- ويأتي محمد شريف لاعب النادي الأهلي بالمركز الثاني برصيد 14 هدف.





- يحتل أشرف بن شرقي لاعب الزمالك المركز الثالث برصيد 12 هدف.





- يحتل أحمد سمير لاعب طلائع الجيش وعمر كمال لاعب المصري المركز الرابع برصيد 11 هدف.





- ويحتل مصطفى فتحي لاعب سموحة وعمرو جمال لاعب طلائع الجيش ورامي صبري لاعب إنبي المركز الخامس برصيد 10 أهداف.





- ويحتل حسام حسن لاعب سموحة وباسم مرسي لاعب مصر المقاصة وفخر الدين لاعب الإسماعيلي ويوسف أوباما لاعب الزمالك وأحمد علي لاعب البنك الأهلي وبيكلي لاعب مصر المقاصة المركز السادس في ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف.





- ويأتي عمر السعيد لاعب الجونة في نهاية القائمة برصيد 8 أهداف.





وحتى الاَن مشتعل الصراع بين أحمد ياسر ريان ومحمد شريف على لقب هداف الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



