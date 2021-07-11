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بعد هدفي محمد شريف.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري
الأحد 11/يوليو/2021 - 10:32 م
بسمة الجاويش
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مصر المقاصة برباعية مقابل هدف، حيث أحرز محمد شريف هدفن لصالح الأهلي ليرفع رصيده في الأهداف إلى 14 هدف منافسًا أحمد ياسر ريان ع صدارة الهدافين.
ترتيب هدافين الدوري :
- يأتي أحمد ياسر ريان لاعب نادي سيراميكا كليوبترا في صدارة الهدافين برصيد 15 هدف.
- ويأتي محمد شريف لاعب النادي الأهلي بالمركز الثاني برصيد 14 هدف.
- يحتل أشرف بن شرقي لاعب الزمالك المركز الثالث برصيد 12 هدف.
- يحتل أحمد سمير لاعب طلائع الجيش وعمر كمال لاعب المصري المركز الرابع برصيد 11 هدف.
- ويحتل مصطفى فتحي لاعب سموحة وعمرو جمال لاعب طلائع الجيش ورامي صبري لاعب إنبي المركز الخامس برصيد 10 أهداف.
- ويحتل حسام حسن لاعب سموحة وباسم مرسي لاعب مصر المقاصة وفخر الدين لاعب الإسماعيلي ويوسف أوباما لاعب الزمالك وأحمد علي لاعب البنك الأهلي وبيكلي لاعب مصر المقاصة المركز السادس في ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف.
- ويأتي عمر السعيد لاعب الجونة في نهاية القائمة برصيد 8 أهداف.
وحتى الاَن مشتعل الصراع بين أحمد ياسر ريان ومحمد شريف على لقب هداف الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
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