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غلق جزئي لمطلع كوبري ١٥ مايو وشارع جامعه الدول العربية

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تعلن محافظة الجيزة، أنه في إطار الإجراءات التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإزالة اى معوقات بالطرق والمحاور المرورية من شانها التأثير السلبي على الحركة المرورية فسوف يتم إجراء صيانه الفاصل العرضي الخاص بمطلع كوبري ١٥ مايو (المطلع الثاني امام مسجد المغفرة ) القادم من ميدان سفنكس و شارع جامعه الدول العربية باتجاه مناطق محافظه القاهرة و ذلك لتفادي حدوث تكدس مروري بالمحاور المحيطة بمطلع الكوبري.

وتشير محافظة الجيزة، بأن الأعمال سوف تستلزم إجراء غلق جزئي لمطلع كوبري ١٥ مايو (القادم من ميدان سفنكس) وشارع جامعة الدول العربية باتجاه مناطق محافظه القاهرة (المطلع الثاني أمام مسجد المغفرة، وذلك يوم الاثنين الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢١ ابتداء من الساعة ١٢ صباحاً حتى الساعة ٥ صباحاً دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جهته وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الأنتهاء منها.

ولفت بإن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل و نشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.

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