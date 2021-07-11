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محافظ سوهاج يكشف تفاصيل حريق طهطا.. تعويض 10 آلاف جنيه لكل محل (فيديو)

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج تفاصيل الحريق الضخم الذي اندلع في معرضين بسوق بمركز طهطا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحماية المدنية بذلت جهدا كبيرا للسيطرة على الحريق من خلال الدفع ب13 سيارة إطفاء.

وأوضح أن الشارع تجاري ولولا التدخل السريع من الحماية المندية لامتد الحريق إلى وحدات سكنية وتجارية أخرى مشيرا إلى تضرر 120 محلا صغيرًا.

وتابع اللواء طارق الفقي أن الحريق اندلع في الصباح الباكر في ظل عدم وجود مرتادين أو أصحاب المحلات في السوق مؤكدا أن التعويض العاجل 10 آلاف جنيه لكل محل وسيتم بحث قيمة التعويضات الخاصة أو الاستثنائية مع وزارة التضامن الاجتماعي وهناك متبرعين أبدوا استعدادهم لمساعدة أصحاب المحلات المتضررة.

وأكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن تحقيقات النيابة مستمرة وسيتم الوقوف لى كل التفاصيل والأسباب التي أدت إلى الحريق.

وعن زيارة وزير القوى العاملة للمحافظة أكد المحافظ أن الوزير سلم 60 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بسوهاج وأطلق أول تدريب مهني من نوعه في مجال الفندقة بسوهاج مجانا.

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