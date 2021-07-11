هل يعود فرجاني ساسي إلى الزمالك؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بحدوث انفراجة بين نادي الزمالك والتونسي فرجاني ساسي، الذي قرر منذ وقت ليس بقصير، الخروج من النادي متجهاً إلى قطر.





فرجاني ساسي





ومن جانبه، نفى حسين السيد، عضو اللجنة التنفيذية، بنادى الزمالك حدوث انفراجة في أزمة فرجاني ساسي، مع اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون النادي، والخاصة بتجديد تعاقد اللاعب ومستحقاته المتأخرة مع النادي.





حقيقة عودة فرجاني ساسي للزمالك





وأكد السيد أنه لا يوجد تواصل مع ساسي الذي قرر الابتعاد تاركا "وكيله" يتواصل مع الزمالك بشأن مستحقاته المتأخرة، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله لا يخرج عن كونه "اجتهادات".





فرجاني بتي شيرت الزمالك





وظهر فرجاني ساسي يخوض تدريبات بدنية بتي شيرت نادي الزمالك، ما أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودته للزمالك وعدم مغادرة الفريق.



