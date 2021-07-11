خبير دراسات أفريقية يفجر مفاجأة عن السد الإثيوبي



وأشار "البحيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم يستهدفون توليد 6 آلاف ميجاوات، معلقا: "ده مش هيحصل.. والسد ليس هدفه توليد الكهرباء فقط"، منوها بأن السد الإثيوبي سيؤدي إلى تقليص حصة مصر من المياه بسبة 8 مليار متر مكعب، والسودان 6 مليار متر مكعب.



ونوه بأن السد الإثيوبي مقام على فالق زلزالي، وهناك خبراء أعلنوا أن هذه المنطقة تعرضت لنحو 10 آلاف زلزال خلال الـ 30 عاما الماضية، وأن العمر الافتراضي للسد لا يتخطى 50 عاما، معتبرا أن السد بحجمه الحالي يعتبر قنبلة موجهه ضد مصر.



كشف الدكتور زكي البحيري، أستاذ بجامعة المنصورة وخبير الدراسات الإفريقية، أن السد الإثيوبي يواجهه مشاكل هندسية بسبب كبر حجمه عن الوضع الطبيعي، منوها بأن أحد الخبراء الأجانب أكد أن حجم السد مبالغ فيه بنسبة 300%، ويجب تقليصه للثلث.