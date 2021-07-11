فريدة الشوباشي: "مصر هترجع زي زمان.. وبنات شيوخ الأزهر مكنوش محجبات"



وأشارت إلى أن الرئيس أعاد الاعتبار للمرأة المصرية، وفتح الافاق إليها، معقبًا: "مفيش وظائف دلوقتي محرمة على المرأة، وإن شاء الله مصر هترجع زي زمان"



قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن التحرش أضر كثيرًا بالسياحة، بسبب الهوس الجنسي لدى الجماعة الإرهابية التي حكمت مصر، معقبًا: "كل شوية ي حد يقول يد المرأة وعين المرأة...مش معقولة كل ثقافتنا النظر إلى المرأة على أنها وعاء جنسي فقط".وتابع "الشوباشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الاحد، أن التشريع الجديد لمعاقبة التحرش، يُمثل عقوبة ردع كبيرة جدًا لوقف هذه الظاهرة، ويمثل خطوة في عودة مصر كقوى ناعمة مثل الماضي، معقبة: "أنا محامية وكنت بروح المحكمة بميني جيب، وعمري ما شفت ظاهرة التحرش دي زمان".ولفتت إلى أن مصر في الماضي كانت متغيرة تمامًا، مستطردًا: "شوفوا أفلام الستينات مصر كانت عاملة ازاي..دول حتى بنات شيوخ الازهر مكنوش محجبات".