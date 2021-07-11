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خبير مصرفي: خطة 2030 تستهدف تحقيق الرخاء

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن هناك ضرورة لتطبيق خطة التنمية المصرية 2030 حال الانتهاء من أزمة كورونا بشكل كامل، خاصة وأن هذه الخطة تستهدف تحقيق الرخاء، والتنمية المستدامة التي ترفع من مستوى معيشة المواطن.

وتابع "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن هناك ضرورة للاهتمام بالاستمرار في تنفيذ كل خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة الإصلاح الهيكلي الذي من شأنه تثبيت النجاحات التي حدثت في الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن الإصلاح الهيكلي يعمل على القضاء على أي خلل في النواحي المادية مثل ضبط مستوى النقد الأجنبي، وضبط السيطرة على التضخم، وتحقيق فائص أولي في الموازنة، وزيادة القاعدة الضريبية.

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