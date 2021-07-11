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النيابة تحقق في حادث تصادم سيارتين على طريق الأوتوستراد

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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طالبت نيابة البساتين الجزئية، تحريات الأجهزة الأمنية حول حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص على طريق الأوتوستراد، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين في الحادث، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم

وأمرت النيابة بالتحفظ علي السيارات المتسببة في الحادث وعرضها علي مهندس فني لفحصها، لمعرفة أسباب وقوع الحادث

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد بوقوع مصادمة ووجود مصابين بطريق الأوتوستراد التابع لدائرة قسم شرطة البساتين، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي مع ميكروباص وإصابة 4 من مستقليها وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام ورفع آثار الحادث.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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سيارة حادث تصادم النيابة

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