محمد الباز يطلق دعوة للتبرع بأموال الحج: لا تؤجل الثواب

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محمد الباز يطلق دعوة للتبرع بأموال الحج: لا تؤجل الثواب
الأحد 11/يوليو/2021 - 10:47 م
أمنية فوزي
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أطلق الإعلامي محمد الباز، دعوة لعمل الخير، من الراغبين في الحج هذا العام أن يتبرعوا بكافة تكاليفه لغير القادرين.
وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار":"عدد كبير من الناس بيحجوا للمرة الثانية أو الثالثة، عدد كبير كان ينتوي الحج هذا العام، راصد ميزانية للحج، أدعو كل من انتوى الحج أن يتبرع بها لأي وجه من وجوه الخير، من أول صندوق تحيا مصر، والجمعيات الخيرية والمستشفيات، والحالات الموجودة حوالينا التي تحتاج من يوفر لها القوت".
وأضاف الباز:"اعمل الخير الآن، أنت لا تضمن أن تعيش للعام القادم، لا تدخر المال الذي كنت تنتوي الحج به للعام القادم، انفقه في سبيل الله، ربنا لما يلاقيك رافع ألم إنسان أو حاجة إنسان ممكن عند ربنا أفضل من الحج".
وأردف الباز:"مصر محتاجة كل دعم، توجد الكثير من المشروعات، الدولة تنفق على كثير من المبادرات، مثل مبادرة الضمور العضلي".
وتابع الباز:"في ظل جائحة كوونا ناس كثير فقدت وظائفها لكن لم تحدث انهيار في المجتمع، لأن التكافل في المجتمع كبير، وأرجو من الناس تستجيب للدعوة، حرمت من الحج بسبب كورونا فلا تحرم نفسك الثواب، والمحتاجون أولى من أي شيء آخر".
وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار":"عدد كبير من الناس بيحجوا للمرة الثانية أو الثالثة، عدد كبير كان ينتوي الحج هذا العام، راصد ميزانية للحج، أدعو كل من انتوى الحج أن يتبرع بها لأي وجه من وجوه الخير، من أول صندوق تحيا مصر، والجمعيات الخيرية والمستشفيات، والحالات الموجودة حوالينا التي تحتاج من يوفر لها القوت".
وأضاف الباز:"اعمل الخير الآن، أنت لا تضمن أن تعيش للعام القادم، لا تدخر المال الذي كنت تنتوي الحج به للعام القادم، انفقه في سبيل الله، ربنا لما يلاقيك رافع ألم إنسان أو حاجة إنسان ممكن عند ربنا أفضل من الحج".
وأردف الباز:"مصر محتاجة كل دعم، توجد الكثير من المشروعات، الدولة تنفق على كثير من المبادرات، مثل مبادرة الضمور العضلي".
وتابع الباز:"في ظل جائحة كوونا ناس كثير فقدت وظائفها لكن لم تحدث انهيار في المجتمع، لأن التكافل في المجتمع كبير، وأرجو من الناس تستجيب للدعوة، حرمت من الحج بسبب كورونا فلا تحرم نفسك الثواب، والمحتاجون أولى من أي شيء آخر".
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