محمد الباز يطلق دعوة للتبرع بأموال الحج: لا تؤجل الثواب

أطلق الإعلامي محمد الباز، دعوة لعمل الخير، من الراغبين في الحج هذا العام أن يتبرعوا بكافة تكاليفه لغير القادرين.



وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار":"عدد كبير من الناس بيحجوا للمرة الثانية أو الثالثة، عدد كبير كان ينتوي الحج هذا العام، راصد ميزانية للحج، أدعو كل من انتوى الحج أن يتبرع بها لأي وجه من وجوه الخير، من أول صندوق تحيا مصر، والجمعيات الخيرية والمستشفيات، والحالات الموجودة حوالينا التي تحتاج من يوفر لها القوت".



وأضاف الباز:"اعمل الخير الآن، أنت لا تضمن أن تعيش للعام القادم، لا تدخر المال الذي كنت تنتوي الحج به للعام القادم، انفقه في سبيل الله، ربنا لما يلاقيك رافع ألم إنسان أو حاجة إنسان ممكن عند ربنا أفضل من الحج".



وأردف الباز:"مصر محتاجة كل دعم، توجد الكثير من المشروعات، الدولة تنفق على كثير من المبادرات، مثل مبادرة الضمور العضلي".



وتابع الباز:"في ظل جائحة كوونا ناس كثير فقدت وظائفها لكن لم تحدث انهيار في المجتمع، لأن التكافل في المجتمع كبير، وأرجو من الناس تستجيب للدعوة، حرمت من الحج بسبب كورونا فلا تحرم نفسك الثواب، والمحتاجون أولى من أي شيء آخر".