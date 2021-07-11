لو كان أبويا مش هروح.. نجلاء بدر ترد على انتقادات الجمهور لها بخصوص سمير غانم

ردت الفنانة نجلاء بدر على الإنتقادات التي وجهت لها بسبب رقصها في أحد الأفراح يوم وفاة الفنان الراحل سمير غانم.







وقالت نجلاء بدر :" أنا كنت رايحة الفرح ومحضرتش الجنازة، طب أعمل ايه، أنا زعلت على الفنان سمير غانم ، بس زعلت على أبويا أكتر ، فأكيد لو كان أبويا مش هروح ".







وشاركت نجلاء بدر، في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.