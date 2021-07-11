رئيس اتحاد المحامين العرب يصل إلى العاصمة اللبنانية

وصل رجائي عطية رئيس اتحاد المحامين العرب - نقيب المحامين، إلى مطار بيروت، وكان في استقباله نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ملحم خلف، والأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب الأستاذ عمر زين.



يشار إلى أن نقيب المحامين غادر أرض الوطن اليوم الأحد، إلى العاصمة اللبنانية بيروت بناء على دعوة من نقابة محامي بيروت للمشاركة في يوم التضامن مع النقابة.



كما يشارك في اليوم التضامني رئيسة اتحاد نقابات المحامين في الإتحاد الأوروبي النقيبة دومينيك أتياس، رئيس المجلس الوطني لنقابات المحامين في فرنسا جيروم غافودان، نقيب المحامين في باريس، نقيب المحامين في مونبولييه، نقيب المحامين في نانتير، نقيب المحامين في ليون، نقيب المحامين في هو دوسين، نقيب المحامين في العراق.



وننشر جدول أعمال يوم التضامن وفقًا لما أعلنت عنه نقابة محامي بيروت.