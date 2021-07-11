"صناعة الفتنة".. محمد الباز يكشف السر وراء البيان المزيف لحزب حماة الوطن



قال الإعلامي محمد الباز، إن حزب حماة الوطن حذر من بيان مزيف منسوب له، يدعو للاحتشاد 15 يوليو الجاري في استاد القاهرة الدولي من أجل تفويض الرئيس السيسي والتأكيد على دعمه في قضية سد النهضة الإثيوبي



وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن نشر البيان المزيف محاولة للاستغلال السياسي لأزمة سد النهضة، ومحاولة لصناعة الفتنة.



وأردف الباز:"مهما نزل الحزب تكذيب للبيان، سيبقى من يصدق أنه كان هناك بيان ودعوة للنزول سثم تراجع عنها، مهما نزل التكيب لا يزيل آثار الشائعة".



وحذر الباز، من موجة شائعات وأكاذيب حول تحركات الدولة امصرية في ملف سد النهضة.



وأردف الباز:"من يروجوا الأكاذيب والشائعات معندهمش مشكلة مصر تركع والجيش يدخل خناقة، يريدون إضعاف الدولة لاسترداد ما يعتقد أنه حقه، ".



واستطرد:"إذا حدثت أزمة ستكون على الكل، لذا الدولة تحتاج كل المواطنين على قلب رجل واحد، دورك لا تردد الشائعات حول السد، وتثق تماما في خطوات الدولة المصرية ولا تشكل عبء في حالة الغضب وتقول لازم تضرب دلوقتي"، مردفا:"الحرب مش لعبة بومب، ويجب أن تفطن لما يقوله الرئيس كل الخيارات مطروحة، هناك أمور تتعلق بالأمن الدولي من الضرر الحديث عنها".