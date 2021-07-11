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"صناعة الفتنة".. محمد الباز يكشف السر وراء البيان المزيف لحزب حماة الوطن
الأحد 11/يوليو/2021 - 10:52 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد الباز، إن حزب حماة الوطن حذر من بيان مزيف منسوب له، يدعو للاحتشاد 15 يوليو الجاري في استاد القاهرة الدولي من أجل تفويض الرئيس السيسي والتأكيد على دعمه في قضية سد النهضة الإثيوبي
وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن نشر البيان المزيف محاولة للاستغلال السياسي لأزمة سد النهضة، ومحاولة لصناعة الفتنة.
وأردف الباز:"مهما نزل الحزب تكذيب للبيان، سيبقى من يصدق أنه كان هناك بيان ودعوة للنزول سثم تراجع عنها، مهما نزل التكيب لا يزيل آثار الشائعة".
وحذر الباز، من موجة شائعات وأكاذيب حول تحركات الدولة امصرية في ملف سد النهضة.
وأردف الباز:"من يروجوا الأكاذيب والشائعات معندهمش مشكلة مصر تركع والجيش يدخل خناقة، يريدون إضعاف الدولة لاسترداد ما يعتقد أنه حقه، ".
واستطرد:"إذا حدثت أزمة ستكون على الكل، لذا الدولة تحتاج كل المواطنين على قلب رجل واحد، دورك لا تردد الشائعات حول السد، وتثق تماما في خطوات الدولة المصرية ولا تشكل عبء في حالة الغضب وتقول لازم تضرب دلوقتي"، مردفا:"الحرب مش لعبة بومب، ويجب أن تفطن لما يقوله الرئيس كل الخيارات مطروحة، هناك أمور تتعلق بالأمن الدولي من الضرر الحديث عنها".
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