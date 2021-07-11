سمير فرج يكشف اتجاهات الدولة المصرية في إدارة أزمة السد الإثيوبي

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سمير فرج يكشف اتجاهات الدولة المصرية في إدارة أزمة السد الإثيوبي
الأحد 11/يوليو/2021 - 10:54 م
أمنية فوزي
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كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، اتجاهات الإدارة المصرية في إدارة أزمة السد الإثيوبي، موضحًا أن هناك عدة اتجاهات اتخذتها مصر في إدارة الأزمة.
وأضاف فرج، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن أول اتجاه في إدارة الأزمة طمأنة الشعب، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضح وصريح ويُطلع الشعب على خطوات الدولة في إدارة الأزمة أول بأول.
وتابع: "الاتجاه الثاني يتمثل في التحرك في اتجاه التحالف العربي، وعملنا مؤتمر في الدوحة وحصل إجماع بموافقة كل الدول العربية على حق مصر والسودان في مياه النيل".
ولفت، إلى أن الاتجاه الثالث هو الاحتواء المصري السياسي لدول حوض النيل، موضحًا أن إثيوبيا مُحاطة بـ 10 دول إفريقية، وقامت مصر خلال الفترة الأخيرة باحتواء تلك الدول سياسيا، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار جيبوتي، لأن جيبوتي مكانها الاستراتيجي رائع، ولديها 4 قواعد عسكرية، بالإضافة إلى أن إثيوبيا ليس لها منفذ على البحر، وجيبوتي هي المنقذ الوحيد لإثيوبيا في تلك المسألة.
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