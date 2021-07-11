سمير فرج يكشف اتجاهات الدولة المصرية في إدارة أزمة السد الإثيوبي



كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، اتجاهات الإدارة المصرية في إدارة أزمة السد الإثيوبي، موضحًا أن هناك عدة اتجاهات اتخذتها مصر في إدارة الأزمة.



وأضاف فرج، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن أول اتجاه في إدارة الأزمة طمأنة الشعب، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضح وصريح ويُطلع الشعب على خطوات الدولة في إدارة الأزمة أول بأول.



وتابع: "الاتجاه الثاني يتمثل في التحرك في اتجاه التحالف العربي، وعملنا مؤتمر في الدوحة وحصل إجماع بموافقة كل الدول العربية على حق مصر والسودان في مياه النيل".



ولفت، إلى أن الاتجاه الثالث هو الاحتواء المصري السياسي لدول حوض النيل، موضحًا أن إثيوبيا مُحاطة بـ 10 دول إفريقية، وقامت مصر خلال الفترة الأخيرة باحتواء تلك الدول سياسيا، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار جيبوتي، لأن جيبوتي مكانها الاستراتيجي رائع، ولديها 4 قواعد عسكرية، بالإضافة إلى أن إثيوبيا ليس لها منفذ على البحر، وجيبوتي هي المنقذ الوحيد لإثيوبيا في تلك المسألة.