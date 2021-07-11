"الإسكان": المسجد الكبير فى العالمين سيكون جاهزاً لصلاة عيد الأضحى

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية، استمرت لمدة 4 ساعات.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن رئيس الوزراء تفقد الحي الحكومي والأحياء السكنية، ووجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المخططة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الطرق الرئيسية وعدد من الأحياء السكنية منتصف أكتوبر المقبل.



وأوضح أن كل وزارة وضعت برنامجا لعملية نقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية، مضيفا: "تم الانتهاء من معظم المباني التجارية، والمطاعم، إضافة إلى تبطين البحيرات".



وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة خلال أسبوعين، متابعا: المسجد الكبير فى العالمين سيكون جاهزا لصلاة عيد الأضحى المبارك".

