Advertisements

خبير استراتيجي: السد الإثيوبي مُعرض لـ"الردم" في هذه الحالة

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements


قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن المياه تصل إلى مصر من منابع النيل الأبيض والأزرق، موضحًا أن 85% من المياه التي تصل إلى مصر من إثيوبيا، و15% من باقي دول حوض النيل.

وأضاف فرج، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن السد الإثيوبي يجب أن تحميه إثيوبيا بإقامة 4 سدود خلفه، خلال فترة لا تزيد عن 50 سنة، متابعا: "لو إثيوبيا معملتش السدود دي سد النهضة هيتردم".

وأوضح، أن إثيوبيا أرض جبلية لا يوجد بها زراعة، وأنها تقوم ببناء سد النهضة من أجل توليد الطاقة الكهربية، وأن مصر عرضت عليها المساعدة بشأن توليد الكهرباء وبناء السد، بشرط أن يكون هناك تنظيم لإدارة المياه بشكل لا يؤثر على حصة مصر من المياه.

ولفت، إلى أن إثيوبيا صرحت بأنها ستقوم ببناء سد النهضة بارتفاع 95 متر، ولكن بعد حدوث ثورة يناير قامت بتصميم السد على ارتفاع 145 متر، مما تسبب في حدوث مشكلة، لأن أساسات السد غير سليمة، لذلك نطالب طول الوقت بعرض تصاميم السد على مكتب استشاري، مشيرا إلى أن السد الإثيوبي إذا تعرض للانهيار، سيتسبب في غرق السودان.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ 41 دقيقة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إنجلترا تحسم الشوط الأول أمام إيطاليا بهدف وتقترب من التتويج بكأس أمم أوروبا

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 10 ساعة

بعد هدفي محمد شريف.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ ساعة و 15 دقيقة

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

منذ 42 دقيقة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ أقل من ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

09:30 م

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

10:28 م

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

11:05 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

11:06 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي