خبير استراتيجي: السد الإثيوبي مُعرض لـ"الردم" في هذه الحالة





قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن المياه تصل إلى مصر من منابع النيل الأبيض والأزرق، موضحًا أن 85% من المياه التي تصل إلى مصر من إثيوبيا، و15% من باقي دول حوض النيل.



وأضاف فرج، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن السد الإثيوبي يجب أن تحميه إثيوبيا بإقامة 4 سدود خلفه، خلال فترة لا تزيد عن 50 سنة، متابعا: "لو إثيوبيا معملتش السدود دي سد النهضة هيتردم".



وأوضح، أن إثيوبيا أرض جبلية لا يوجد بها زراعة، وأنها تقوم ببناء سد النهضة من أجل توليد الطاقة الكهربية، وأن مصر عرضت عليها المساعدة بشأن توليد الكهرباء وبناء السد، بشرط أن يكون هناك تنظيم لإدارة المياه بشكل لا يؤثر على حصة مصر من المياه.



ولفت، إلى أن إثيوبيا صرحت بأنها ستقوم ببناء سد النهضة بارتفاع 95 متر، ولكن بعد حدوث ثورة يناير قامت بتصميم السد على ارتفاع 145 متر، مما تسبب في حدوث مشكلة، لأن أساسات السد غير سليمة، لذلك نطالب طول الوقت بعرض تصاميم السد على مكتب استشاري، مشيرا إلى أن السد الإثيوبي إذا تعرض للانهيار، سيتسبب في غرق السودان.