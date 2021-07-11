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خبير استراتيجي: السد الإثيوبي مُعرض لـ"الردم" في هذه الحالة
الأحد 11/يوليو/2021 - 10:56 م
أمنية فوزي
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قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن المياه تصل إلى مصر من منابع النيل الأبيض والأزرق، موضحًا أن 85% من المياه التي تصل إلى مصر من إثيوبيا، و15% من باقي دول حوض النيل.
وأضاف فرج، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن السد الإثيوبي يجب أن تحميه إثيوبيا بإقامة 4 سدود خلفه، خلال فترة لا تزيد عن 50 سنة، متابعا: "لو إثيوبيا معملتش السدود دي سد النهضة هيتردم".
وأوضح، أن إثيوبيا أرض جبلية لا يوجد بها زراعة، وأنها تقوم ببناء سد النهضة من أجل توليد الطاقة الكهربية، وأن مصر عرضت عليها المساعدة بشأن توليد الكهرباء وبناء السد، بشرط أن يكون هناك تنظيم لإدارة المياه بشكل لا يؤثر على حصة مصر من المياه.
ولفت، إلى أن إثيوبيا صرحت بأنها ستقوم ببناء سد النهضة بارتفاع 95 متر، ولكن بعد حدوث ثورة يناير قامت بتصميم السد على ارتفاع 145 متر، مما تسبب في حدوث مشكلة، لأن أساسات السد غير سليمة، لذلك نطالب طول الوقت بعرض تصاميم السد على مكتب استشاري، مشيرا إلى أن السد الإثيوبي إذا تعرض للانهيار، سيتسبب في غرق السودان.
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