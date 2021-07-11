وزراء ومسؤولون مصريون ودوليون في زيارات متتالية لمتحف الحضارة بالفسطاط

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط على مدار الثلاثة أيام الماضية عدد من الوزراء والمسؤوليين الرسميين المصريين والدوليين خلال زيارات وفعاليات نظمها المتحف.



وضمن أولى الفعاليات التي نظمها المتحف خلال الثلاثة أيام الماضية كانت، احتفالية للمشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة والتي استضافتها مصر، والتي شهدتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة سابقًا، وكان في استقبالهم فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.



كما استقبل المتحف وزير العمل العراقي، ووزير الأوقاف السوري والوفد المرافق لهما، ووفد من ضيوف وزارة الاتصالات والذين شاركوا في إحدى الدورات التدريبية التي نظمتها مصر للأشقاء الأفارقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وقد استمتعت تلك الوفود بجولات في المتحف تعرفوا خلالها على مقتنياته المتميزة، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من كنوز أثرية متميزة تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلف، والمومياوات الملكية التي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب.



من ناحيته أشار الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إلى حرص المتحف على استقبال زائريه من جميع الفئات والجنسيات المختلفة على أفضل وجه، وإنجاح زيارتهم بشكل يحقق هدف المتحف كمنارة ثقافية للتعريف بعظمة وتفرد الحضارة المصرية على مر العصور.