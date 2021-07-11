Advertisements

وزراء ومسؤولون مصريون ودوليون في زيارات متتالية لمتحف الحضارة بالفسطاط

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط على مدار الثلاثة أيام الماضية عدد من الوزراء والمسؤوليين الرسميين المصريين والدوليين خلال زيارات وفعاليات نظمها المتحف.

وضمن أولى الفعاليات التي نظمها المتحف خلال الثلاثة أيام الماضية كانت، احتفالية للمشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة والتي استضافتها مصر، والتي شهدتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة سابقًا، وكان في استقبالهم فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

كما استقبل المتحف وزير العمل العراقي، ووزير الأوقاف السوري والوفد المرافق لهما، ووفد من ضيوف وزارة الاتصالات والذين شاركوا في إحدى الدورات التدريبية التي نظمتها مصر للأشقاء الأفارقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد استمتعت تلك الوفود بجولات في المتحف تعرفوا خلالها على مقتنياته المتميزة، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من كنوز أثرية متميزة تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلف، والمومياوات الملكية التي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب.

من ناحيته أشار الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إلى حرص المتحف على استقبال زائريه من جميع الفئات والجنسيات المختلفة على أفضل وجه، وإنجاح زيارتهم بشكل يحقق هدف المتحف كمنارة ثقافية للتعريف بعظمة وتفرد الحضارة المصرية على مر العصور.
وزراء ومسؤولون مصريون ودوليون في زيارات متتالية لمتحف الحضارة بالفسطاط
وزراء ومسؤولون مصريون ودوليون في زيارات متتالية لمتحف الحضارة بالفسطاط
وزراء ومسؤولون مصريون ودوليون في زيارات متتالية لمتحف الحضارة بالفسطاط
وزراء ومسؤولون مصريون ودوليون في زيارات متتالية لمتحف الحضارة بالفسطاط
وزراء ومسؤولون مصريون ودوليون في زيارات متتالية لمتحف الحضارة بالفسطاط
وزراء ومسؤولون مصريون ودوليون في زيارات متتالية لمتحف الحضارة بالفسطاط

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة الاثار مصر المتحف القومي للحضارة الفسطاط الحضارة الاثار المهربة الاثار

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ أقل من ساعة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد هدفي محمد شريف.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ ساعة و 13 دقيقة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ يوم

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ 39 دقيقة

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

منذ 39 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. إنجلترا تحسم الشوط الأول أمام إيطاليا بهدف وتقترب من التتويج بكأس أمم أوروبا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير

مدير متحف بكين القومي يستقبل وزير الآثار ومباحثات تعاون بين البلدين (صور)

تعاون جديد بين متحف الحضارة القومي وجامعة مصر الدولية

متحف الحضارة يستقبل تمثال الملك مرنبتاح والمعبودة حتحور

حجز تذاكر "القومي للحضارة" إلكترونيًا بدءً من الغد

متحف الحضارة يستقبل عمرو موسى وعدد من الوزراء السابقين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

09:30 م

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

10:28 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

11:06 م

بعد هدفي محمد شريف.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

10:32 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي